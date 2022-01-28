Вера Лапко вышла в 1/8 финала теннисного турнира ITF в Орландо

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Вера Лапко, занимающая 409-е место в таблице лидеров, успешно вступила в борьбу на турнире в Орландо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/16 финала она обыграла представительницу Китая Юэ Юань, 156-ю в табели о рангах. В первом сете Лапко уступила, но реабилитировалась в последующих и смогла выйти из поединка победительницей. Итоговый счет – 1:6, 7:5, 7:5 – белоруска сильнее. Данная виктория позволила ей продолжить выступление в 1/8 финала турнира.