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Вера Лапко вышла в 1/8 финала теннисного турнира ITF в Орландо

28 января 2022 15:41
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Вера Лапко, занимающая 409-е место в таблице лидеров, успешно вступила в борьбу на турнире в Орландо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Вера Лапко вышла в 1/8 финала теннисного турнира ITF в Орландо-1

В 1/16 финала она обыграла представительницу Китая Юэ Юань, 156-ю в табели о рангах. В первом сете Лапко уступила, но реабилитировалась в последующих и смогла выйти из поединка победительницей. Итоговый счет – 1:6, 7:5, 7:5 – белоруска сильнее. Данная виктория позволила ей продолжить выступление в 1/8 финала турнира.  

# Теннис # Вера Лапко # Фотофакт

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