«Мячик по-другому скачет, удобнее играть». ФК «Минск» приобрёл новое искусственное покрытие

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» представил новое футбольное поле, а точнее покрытие, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта искусственная трава соответствует всем международным стандартам и имеет самое высокое качество исполнения.

Тему продолжит Юлия Силипицкая. Зеленая, шелковистая трава – искусственное футбольное поле. Таким покрытием даже национальная команда Беларуси не может похвастаться, а вот футбольный клуб «Минск» прикупил. Чтобы основа тренировалась круглогодично, с подогревом ведь. А также и для своих младших кадров. Среднее звено тестирует обновку, здесь и сейчас.

Константин Шкель, воспитанник ФК «Минск»:

Новое ощущение, мячик по-другому скачет, удобнее играть, вообще все супер. Моя цель – это стать футболистом, но для начала нужно попасть в дубль.

Столичный клуб может похвастаться и женским представительством. Девчата сюда приходят с большим удовольствием. Виктория как бы шла за компанию, а задержалась на пять лет. Теперь у девочки грандиозные планы.

Виктория Натеткова, воспитанница ФК «Минск»:

Цель – я буду продолжать двигаться в этом направлении. Хочу попасть в основную команду Минска, хочу там играть. Ну, а там уже как пойдет.