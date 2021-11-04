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«Мячик по-другому скачет, удобнее играть». ФК «Минск» приобрёл новое искусственное покрытие

04 ноября 2021 18:36
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» представил новое футбольное поле, а точнее покрытие, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта искусственная трава соответствует всем международным стандартам и имеет самое высокое качество исполнения.  

«Мячик по-другому скачет, удобнее играть». ФК «Минск» приобрёл новое искусственное покрытие-1

Тему продолжит Юлия Силипицкая.  

Зеленая, шелковистая трава – искусственное футбольное поле. Таким покрытием даже национальная команда Беларуси не может похвастаться, а вот футбольный клуб «Минск» прикупил. Чтобы основа тренировалась круглогодично, с подогревом ведь. А также и для своих младших кадров. Среднее звено тестирует обновку, здесь и сейчас.  

«Мячик по-другому скачет, удобнее играть». ФК «Минск» приобрёл новое искусственное покрытие-4

Константин Шкель, воспитанник ФК «Минск»:  
Новое ощущение, мячик по-другому скачет, удобнее играть, вообще все супер. Моя цель – это стать футболистом, но для начала нужно попасть в дубль.  

«Мячик по-другому скачет, удобнее играть». ФК «Минск» приобрёл новое искусственное покрытие-7

Столичный клуб может похвастаться и женским представительством. Девчата сюда приходят с большим удовольствием. Виктория как бы шла за компанию, а задержалась на пять лет. Теперь у девочки грандиозные планы.  

«Мячик по-другому скачет, удобнее играть». ФК «Минск» приобрёл новое искусственное покрытие-10

Виктория Натеткова, воспитанница ФК «Минск»:  
Цель – я буду продолжать двигаться в этом направлении. Хочу попасть в основную команду Минска, хочу там играть. Ну, а там уже как пойдет.    

«Мячик по-другому скачет, удобнее играть». ФК «Минск» приобрёл новое искусственное покрытие-13

Хотя, конечно, существует мнение, что инвентарь не самое главное, однако на дворе XXI век, и таланты надо растить на качественной базе.  

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# Футбол Беларуси # Сергей Алейников # Александр Глеб # Тимофей Калачев # Юрий Вергейчик # Константин Шкель # Виктория Натеткова # Фотофакт

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