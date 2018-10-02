«Мы знаем Ивана как очень волевого человека»: Юрий Моисевич о перспективах Тихона на ОИ-2020

Новости Беларуси. Атлетика – она теперь, оказывается, не только легкая, но и динамическая, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Соревнования в новом формате DNA (что, собственно, и переводится как динамическая новая атлетика) прошли на минском «Динамо». Именно в таком виде «королева спорта» будет представлена на II Европейских играх в 2019 году. Новый не только формат, но и тренер. Национальную сборную отныне возглавляет Юрий Моисевич.

Ярослав Писаренко, СТВ:

Юрий Викентьевич, вы очень много работали с молодежью, и понятно, что вашим тренерским вектором очень важным будет работа с резервом и большая ставка на него. Вадим Девятовский прочит медаль в Токио Ивану Тихону, которому в 2020 году будет уже 44 года. Как одно с другим сочетается?