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«Мы знаем Ивана как очень волевого человека»: Юрий Моисевич о перспективах Тихона на ОИ-2020

02 октября 2018 14:02
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Новости Беларуси. Атлетика – она теперь, оказывается, не только легкая, но и динамическая, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Соревнования в новом формате DNA (что, собственно, и переводится как динамическая новая атлетика) прошли на минском «Динамо». Именно в таком виде «королева спорта» будет представлена на II Европейских играх в 2019 году. Новый не только формат, но и тренер. Национальную сборную отныне возглавляет Юрий Моисевич.

«Мы знаем Ивана как очень волевого человека»: Юрий Моисевич о перспективах Тихона на ОИ-2020-1

Ярослав Писаренко, СТВ:
Юрий Викентьевич, вы очень много работали с молодежью, и понятно, что вашим тренерским вектором очень важным будет работа с резервом и большая ставка на него. Вадим Девятовский прочит медаль в Токио Ивану Тихону, которому в 2020 году будет уже 44 года. Как одно с другим сочетается?

«Мы знаем Ивана как очень волевого человека»: Юрий Моисевич о перспективах Тихона на ОИ-2020-4

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Вы знаете, Вадим Анатольевич просто так не говорит. Он сам прошел с потом и кровью эту дисциплину. Он понимает прекрасно всю конъюнктуру метания молота современную. Он прекрасно понимает возможности Ивана Тихона.

Конечно, там в силу возраста и определенные, даже большие, сложности в связи с уходом из жизни его тренера. Но мы знаем Ивана как очень волевого человека, основательного, можно сказать глыбу в мужском начале. Поэтому я не думаю, что он просто так громогласно говорит на эту тему.

# Белорусские спортсмены # Юрий Моисевич # Ярослав Писаренко # Иван Тихон # Фотофакт

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