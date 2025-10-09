Беларусь остаётся участницей Договора об открытом небе – МИД

Беларусь остается участницей Договора об открытом небе, несмотря на сложности и политизацию ситуации отдельными странами. Об этом заявил начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Василий Павлов на пятой конференции по рассмотрению действия Договора по открытому небу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь неоднократно обращалась к отдельным странам с просьбами о предоставлении информации о возможности использования самолета наблюдения, стоимости аренды и оказания услуг по организации и проведению наблюдательных полетов. Ведь такое право закреплено договором.

В ответ нам было заявлено о невозможности диалога по данному вопросу в текущей военно-политической ситуации. Вместе с тем Беларусь продолжает участвовать в заседаниях Консультативной комиссии по открытому небу и ее рабочих групп, руководствуясь желанием сохранить этот инструмент.