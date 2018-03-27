«Мы верили друг в друга, у нас очень сильная и дружная команда, поэтому нам очень повезло». Большое интервью белорусских паралимпийцев

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – трехкратная чемпионка в лыжных гонках Паралимпиады в Пхенчхане – Светлана Сахоненко и её лидер – Роман Ященко , чемпион Паралимпиады в Пхенчхане в биатлоне, мастер спорта международного класса – Юрий Голуб и его лидер – Дмитрий Будилович , двукратный бронзовый призер XII Зимних Паралимпийских игр, мастер спорта международного класса – Лидия Графеева , а также двукратный серебряный призер, мастер спорта международного класса – Дмитрий Лобан .

Как вам сама Паралимпиада, условия, в которых приходилось сражаться и жить?

Светлана Сахоненко, трехкратная чемпионка в лыжных гонках Паралимпиады в Пхенчхане:

Немножко у нас поменялась погода по сравнению с Олимпийскими играми. Был и дождь, и снег, и было яркое солнце. Погода постоянно менялась, она не была какая-то одна. Засыпаешь с одной погодой, а просыпаешься совершенно с другой, поэтому с погодой нам, может быть, даже и повезло, потому что она больше приближена к белорусской. Погода нас держала в тонусе.

Мама Светланы Сахоненко: Она мне всегда говорила, чтобы что-то получить, надо тренироваться