«Мы верили друг в друга, у нас очень сильная и дружная команда, поэтому нам очень повезло». Большое интервью белорусских паралимпийцев
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – трехкратная чемпионка в лыжных гонках Паралимпиады в Пхенчхане – Светлана Сахоненко и её лидер – Роман Ященко, чемпион Паралимпиады в Пхенчхане в биатлоне, мастер спорта международного класса – Юрий Голуб и его лидер – Дмитрий Будилович, двукратный бронзовый призер XII Зимних Паралимпийских игр, мастер спорта международного класса – Лидия Графеева, а также двукратный серебряный призер, мастер спорта международного класса – Дмитрий Лобан.
Как вам сама Паралимпиада, условия, в которых приходилось сражаться и жить?
Светлана Сахоненко, трехкратная чемпионка в лыжных гонках Паралимпиады в Пхенчхане:
Немножко у нас поменялась погода по сравнению с Олимпийскими играми. Был и дождь, и снег, и было яркое солнце. Погода постоянно менялась, она не была какая-то одна. Засыпаешь с одной погодой, а просыпаешься совершенно с другой, поэтому с погодой нам, может быть, даже и повезло, потому что она больше приближена к белорусской. Погода нас держала в тонусе.
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Лидия Графеева, двукратный бронзовый призер XII зимних Паралимпийских игр:
Мы готовились. Как Светлана сказала, каждый день была разная погода. На самом деле мы готовились ко всему, наверное, к экстремальным каким-то факторам, и поэтому для нас это не было неожиданностью. Мне кажется, что мы были настолько хорошо заряжены на победу, что нас ничего не могло сбить: ни плохая погода, ни какие-то вопросы с организацией, ничего. Мы верили друг в друга, у нас очень сильная и дружная команда, поэтому нам очень повезло.
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Кто такие лидеры?
Светлана Сахоненко:
Это наши глаза. Это человек, который ведёт нас по дистанции, показывает нам дорогу и говорит, каким ходом и как идти, куда поворачивать и где падать и не падать. Он должен быть в курсе событий, всех моментов: какая трасса, с какой лыжни на какую перейти, где едут лыжи, где не едут.
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Как встретили на родине спортсменов болельщики и родные? В чем особенность слабовидящих спортсменов? Как лидеры помогают спортсменам?
Подробности – в видеоматериале.