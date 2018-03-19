Олег Шепель об итогах Паралимпиады в Пхёнчхане: «8-е место – это очень высокая планка, которую сложно будет когда-то побить»

Новости Беларуси. Паралимпиада в Пхенчхане завершилась 18 марта. Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси, ответил на вопросы ведущих программы «Неделя спорта».
Примите наши поздравления. Наверняка телефоны просто раскалились от звонков?
Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Поздравлений очень много. Приятно, что народ следит, народ волнуется, народ переживает за нашу команду. Это, наверное, самое главное, потому что когда есть взаимосвязь команды с людьми, и человек с ограниченными возможностями полезен и востребован обществу, это, наверное, высшая степень реабилитации.
Настраивались на 5 медалей, завоевали 12. Это приятная неожиданность?
Олег Шепель:
Исходя из тех результатов, которые показывали спортсмены на Чемпионате мира в прошлом году, на этапах Кубка мира, мы, безусловно, надеялись, что спортсмены покажут достойный результат. То, что они показали – не то что сюрприз, это приятная неожиданность, которую они выдали.
То есть результаты превзошли все ожидания?
Олег Шепель:
Безусловно. Это лучшие Паралимпийские игры за всю историю по медалям в зимних видах спорта. 8-е место – это очень высокая планка, которую сложно будет когда-то побить.
Олег Александрович, какова сейчас атмосфера и настроение в команде?
Олег Шепель:
Отличная рабочая атмосфера. Закончились все волнительные моменты, закрытие прошло. Люди готовятся к отъезду. Уверен, что много людей придет встречать, поэтому они волнуются. Но это не то волнение, которое в соревновательный период.
Белорусский паралимпизм громко заявил о себе.
Олег Шепель:
Конечно. Это и есть социальная политика государства. Мы говорим, что мы – социально направленное государство. А как это доказать? Доказать могут только результаты. Я всегда говорил, что если государство вкладывает деньги, без разницы, куда – в науку, спорт, культуру, производство, оно должно и обязано требовать результат. И то, что мы достигли результат – это прекрасно! И то, что глава государства оценил это, для нас это очень большой плюс.