Олег Шепель об итогах Паралимпиады в Пхёнчхане: «8-е место – это очень высокая планка, которую сложно будет когда-то побить»

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси: Поздравлений очень много. Приятно, что народ следит, народ волнуется, народ переживает за нашу команду. Это, наверное, самое главное, потому что когда есть взаимосвязь команды с людьми, и человек с ограниченными возможностями полезен и востребован обществу, это, наверное, высшая степень реабилитации.

Настраивались на 5 медалей, завоевали 12. Это приятная неожиданность?

Олег Шепель:

Исходя из тех результатов, которые показывали спортсмены на Чемпионате мира в прошлом году, на этапах Кубка мира, мы, безусловно, надеялись, что спортсмены покажут достойный результат. То, что они показали – не то что сюрприз, это приятная неожиданность, которую они выдали.

То есть результаты превзошли все ожидания?

Олег Шепель:

Безусловно. Это лучшие Паралимпийские игры за всю историю по медалям в зимних видах спорта. 8-е место – это очень высокая планка, которую сложно будет когда-то побить.

Олег Александрович, какова сейчас атмосфера и настроение в команде?

Олег Шепель:

Отличная рабочая атмосфера. Закончились все волнительные моменты, закрытие прошло. Люди готовятся к отъезду. Уверен, что много людей придет встречать, поэтому они волнуются. Но это не то волнение, которое в соревновательный период.

Белорусский паралимпизм громко заявил о себе.

Олег Шепель:

Конечно. Это и есть социальная политика государства. Мы говорим, что мы – социально направленное государство. А как это доказать? Доказать могут только результаты. Я всегда говорил, что если государство вкладывает деньги, без разницы, куда – в науку, спорт, культуру, производство, оно должно и обязано требовать результат. И то, что мы достигли результат – это прекрасно! И то, что глава государства оценил это, для нас это очень большой плюс.