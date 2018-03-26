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«Тренироваться и верить в себя». Воспитанники Пуховичской спортшколы удачно выступили на Республиканском чемпионате по греко-римской борьбе

26 марта 2018 15:44
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Новости Беларуси. Воспитанники Пуховичской спортивной школы удачно выступили на Республиканском чемпионате по греко-римской борьбе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На протяжении десятилетий местные богатыри не раз демонстрировали класс и пополняли состав национальной сборной. Поэтому неслучайно, что учреждению в 2017 году присвоили статус школы олимпийского резерва.

«Тренироваться и верить в себя». Воспитанники Пуховичской спортшколы удачно выступили на Республиканском чемпионате по греко-римской борьбе-1

Елена Черетаева, директор Пуховичской СДЮШОР:
По итогам аттестации за четыре прошедших года (с 2013 по 2016 год включительно) наша школа передала в высшее звено подготовки 28 воспитанников наших. За 2017 год 10 человек мы уже тоже передали в высшее звено подготовки.

«Тренироваться и верить в себя». Воспитанники Пуховичской спортшколы удачно выступили на Республиканском чемпионате по греко-римской борьбе-4


Валерия Рогатка, воспитанник Пуховичской СДЮШОР:
Я занимаюсь вольной борьбой уже почти четыре года. У нас хорошие тренеры, хорошая подготовка. В будущем, конечно, я планирую выполнить кандидата мастера спорта.

«Тренироваться и верить в себя». Воспитанники Пуховичской спортшколы удачно выступили на Республиканском чемпионате по греко-римской борьбе-6

Гавриил Крайнов, воспитанник Пуховичской СДЮШОР:
Занимаюсь с самого детства, с 6 лет греко-римской борьбой.

Чтобы стать настоящим спортсменом международного уровня, надо хорошо тренироваться и верить в себя.

Сегодня в школе – более 400 воспитанников. Это борцы, легкоатлеты, а также футболисты и баскетболисты. Многие из них – неоднократные призеры и победители областных, республиканских и международных соревнований.

Впереди – новые победы. Сейчас пуховичские борцы исправляются на чемпионат Европы.

# Фотофакт # Греко-римская борьба # Елена Черетаева

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