Кубок Павла Леднёва. 10 белорусских пятиборцев квалифицировались в финал 2 этапа

Они показали хорошие результаты по итогам полуфинала и продолжат спор за награды. В числе претендентов на пьедестал как уже опытные спортсмены, так и подрастающее поколение. Чемпионы и призеры в этом виде программы определятся в пятницу. А сейчас идет квалификация среди женщин.