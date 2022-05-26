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Кубок Павла Леднёва. 10 белорусских пятиборцев квалифицировались в финал 2 этапа

26 мая 2022 15:12
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Новости Беларуси. 10 белорусских пятиборцев квалифицировались в финал 2-го этапа Кубка Павла Леднева, который начался в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Кубок Павла Леднёва. 10 белорусских пятиборцев квалифицировались в финал 2 этапа-1

Они показали хорошие результаты по итогам полуфинала и продолжат спор за награды. В числе претендентов на пьедестал как уже опытные спортсмены, так и подрастающее поколение. Чемпионы и призеры в этом виде программы определятся в пятницу. А сейчас идет квалификация среди женщин.  

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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