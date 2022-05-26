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Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси уступила россиянам во втором товарищеском матче

26 мая 2022 15:09
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, проиграла и второй товарищеский матч команде России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси уступила россиянам во втором товарищеском матче-1

На сей раз наши парни не совладали со сверстниками, именуемыми «красными». Сегодня, 26 мая, борьба была на уровне. Причем белорусы забросили первыми. Затем провалились и уступали 1:4. Однако едва не совершили эффектный камбэк. И все-таки последнее слово осталось за россиянами. Они сильнее – 5:3. На данный момент идет групповой турнир, стыки за призовые места намечены на понедельник.  

# Хоккей # Фотофакт

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