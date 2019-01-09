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«Лучшим быть непросто». Лучших легкоатлетов по итогам 2018 года наградили в Минске

09 января 2019 09:07
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Новости Беларуси. Накануне в Минске легкоатлеты подвели итоги 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В пятый раз спортсмены и их тренеры получили специальную награду «Атлетика».

«Лучшим быть непросто». Лучших легкоатлетов по итогам 2018 года наградили в Минске-1

«Лучшим быть непросто». Лучших легкоатлетов по итогам 2018 года наградили в Минске-3

В 2019 году выбирать лучших было особенно трудно: 2018 год по результатам стал одним из лучших в истории белорусской королевы спорта.

«Лучшим быть непросто». Лучших легкоатлетов по итогам 2018 года наградили в Минске-6

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Лучшим быть непросто. Лучшим становится один. И вот такой вечер – это супер-, мегамотиватор на сезон. Мы не специально искусственно подогреваем самолюбие, но тонкие мелкие штришки дают сильную мотивацию.

Эльвира Герман побеждает уже четвертый раз подряд. Дважды она была названа лучшей среди юниоров, теперь второй год подряд – первая у молодежи.

Интриги не получилось у женщин в категории «взрослые» – очевидно, что самой запоминающейся в 2018 стала победа Ольги Мазуренок в марафоне на чемпионате Европы.

«Лучшим быть непросто». Лучших легкоатлетов по итогам 2018 года наградили в Минске-9

«Лучшим быть непросто». Лучших легкоатлетов по итогам 2018 года наградили в Минске-11

На этом же турнире в прыжках в высоту вторым стал Максим Недосеков. Его успех был отмечен победой сразу в двух номинациях: у молодежи и взрослых.

Максим Недосеков: «Нужно соревноваться с высотой, а не с соперниками»

# Легкая атлетика # Вадим Девятовский # Фотофакт

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