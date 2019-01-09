«Лучшим быть непросто». Лучших легкоатлетов по итогам 2018 года наградили в Минске

Новости Беларуси. Накануне в Минске легкоатлеты подвели итоги 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В пятый раз спортсмены и их тренеры получили специальную награду «Атлетика».

В 2019 году выбирать лучших было особенно трудно: 2018 год по результатам стал одним из лучших в истории белорусской королевы спорта.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Лучшим быть непросто. Лучшим становится один. И вот такой вечер – это супер-, мегамотиватор на сезон. Мы не специально искусственно подогреваем самолюбие, но тонкие мелкие штришки дают сильную мотивацию.

Эльвира Герман побеждает уже четвертый раз подряд. Дважды она была названа лучшей среди юниоров, теперь второй год подряд – первая у молодежи.

Интриги не получилось у женщин в категории «взрослые» – очевидно, что самой запоминающейся в 2018 стала победа Ольги Мазуренок в марафоне на чемпионате Европы.