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Российский хоккеист Артёмов покидает минское «Динамо»

10 января 2019 09:17
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Новости Беларуси. Российский хоккеист Артем Артемов покидает минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Российский хоккеист Артёмов покидает минское «Динамо»-1

Российский хоккеист Артёмов покидает минское «Динамо»-3

Нападающий пополнил ряды «бело-синих» перед этим сезоном. В джерси «зубров» россиянин провел 10 матчей, но результативными балами не разжился. Игрок был спущен в фарт-клуб минчан – солигорский «Шахтер» За «горняков» Артемов провел 11 матчей, в которых отличился лишь дважды.

Российский хоккеист Артёмов покидает минское «Динамо»-6

# Хоккей Беларуси # Артем Артемов # Фотофакт

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