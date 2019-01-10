Российский хоккеист Артёмов покидает минское «Динамо»

Нападающий пополнил ряды «бело-синих» перед этим сезоном. В джерси «зубров» россиянин провел 10 матчей, но результативными балами не разжился. Игрок был спущен в фарт-клуб минчан – солигорский «Шахтер» За «горняков» Артемов провел 11 матчей, в которых отличился лишь дважды.