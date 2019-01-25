Команда Беларуси обыграла бельгийцев на юношеском турнире «Кубок развития» в Минске

Новости Беларуси. Беларусь обыгрывает Бельгию в футбол. Это, разумеется, касается не национальных сборных. Речь о юношеском турнире «Кубок развития», который проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче группы белорусы и бельгийцы спорили за лидерство. Хозяева первыми пропустили, но нашли в себе силы отыграться до перерыва.

Второй тайм прошел под диктовку белорусов. На 66-й минуте они вышли вперед и буквально тут же удвоили преимущество.

Итоговая победа белорусов – 3:1, и они продолжают борьбу за победу на турнире. Полуфиналы пройдут 26 января.