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Команда Беларуси обыграла бельгийцев на юношеском турнире «Кубок развития» в Минске

25 января 2019 09:39
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Новости Беларуси. Беларусь обыгрывает Бельгию в футбол. Это, разумеется, касается не национальных сборных. Речь о юношеском турнире «Кубок развития», который проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Беларуси обыграла бельгийцев на юношеском турнире «Кубок развития» в Минске-1

Команда Беларуси обыграла бельгийцев на юношеском турнире «Кубок развития» в Минске-3

Команда Беларуси обыграла бельгийцев на юношеском турнире «Кубок развития» в Минске-5

В заключительном матче группы белорусы и бельгийцы спорили за лидерство. Хозяева первыми пропустили, но нашли в себе силы отыграться до перерыва.

Второй тайм прошел под диктовку белорусов. На 66-й минуте они вышли вперед и буквально тут же удвоили преимущество.

Итоговая победа белорусов – 3:1, и они продолжают борьбу за победу на турнире. Полуфиналы пройдут 26 января.

Команда Беларуси обыграла бельгийцев на юношеском турнире «Кубок развития» в Минске-8

Команда Беларуси обыграла бельгийцев на юношеском турнире «Кубок развития» в Минске-10

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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