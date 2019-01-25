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Биатлон. Белорусы Елётнов, Чепелин, Бочарников и Смольский выступят на этапе КМ в Антхольце 25 января

25 января 2019 12:44
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Новости Беларуси. В итальянском Антхольце 24 января взял старт шестой в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день прошла женская спринтерская гонка.

Биатлон. Белорусы Елётнов, Чепелин, Бочарников и Смольский выступят на этапе КМ в Антхольце 25 января-1

Биатлон. Белорусы Елётнов, Чепелин, Бочарников и Смольский выступят на этапе КМ в Антхольце 25 января-3

В ней приняли участие и пятеро белорусок. Лучший результат среди наших спортсменок показала Ирина Кривко: она 17-я. Ну а победительницей спринта стала чешка Маркета Давидова. В тройке призеров также финка Кяйса Макарайнен и норвежка Марта Ройселанд.

25 января на старт 10-километровой дистанции выйдут мужчины. Старт возьмет и квартет белорусов: Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Антон Смольский.

Биатлон. Белорусы Елётнов, Чепелин, Бочарников и Смольский выступят на этапе КМ в Антхольце 25 января-6


 

# Биатлон # Фотофакт

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