Биатлон. Белорусы Елётнов, Чепелин, Бочарников и Смольский выступят на этапе КМ в Антхольце 25 января

Новости Беларуси. В итальянском Антхольце 24 января взял старт шестой в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день прошла женская спринтерская гонка.
Новости Беларуси. В итальянском Антхольце 24 января взял старт шестой в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день прошла женская спринтерская гонка.
В ней приняли участие и пятеро белорусок. Лучший результат среди наших спортсменок показала Ирина Кривко: она 17-я. Ну а победительницей спринта стала чешка Маркета Давидова. В тройке призеров также финка Кяйса Макарайнен и норвежка Марта Ройселанд.
25 января на старт 10-километровой дистанции выйдут мужчины. Старт возьмет и квартет белорусов: Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Антон Смольский.