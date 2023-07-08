«Им только за счастье поиграть». Как проходит турнир «Золотая ракетка» в Минске?

Новости Беларуси. А вот в Минске с погодой все в порядке. Теннисной игре ничего не мешает. И на базе Республиканского центра олимпийской подготовки в эти дни проходит сразу два командных чемпионата для детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в сюжете Артема Шукаловича.

На ближайшие дни Минск стал теннисным центром нашей страны. Сейчас спортсмены постарше соревнуются на Олимпийских днях молодежи. Первыми лучших выявили спортсмены до 15 лет. И триумфатором стала команда Минска. Но просто не было. Регионы составляют столице достойную конкуренцию.

Денис Коренец, тренер команды Минска:

Очень хочу выделить Солигорск, он сейчас хорошо очень готовит детей, молодцы. Еще, наверное, Могилев, и есть дети из Гродно. Пока Гомель, который поставлял нам каждый год кадры, в этом году пока не видим, но думаю, что все впереди. Есть там дети, которые покажут. Тренерский состав там хороший, видно, что тренеры работают профессионально. Я думаю, что дождемся.

Алекс Колесникевич, игрок команды Минска:

На самом деле было очень интересно, я поиграл с игроками, которые не из Минска. Для меня это первый и большой опыт. Мне очень понравились проведение турнира. Все было очень классно.

Впереди соревнования в старшей возрастной группе. В воскресенье, 9 июля, свой финал проведут парни и девушки до 17 лет. А совсем еще юные мальчики и девочки приехали в Минск, чтобы принять участие в очередном розыгрыше турнира «Золотая ракетка». Соревнования проводятся ежегодно при поддержке Президентского спортивного клуба. Сейчас сильнейших определяют команды из Бреста, Светлогорска и Лиды, укомплектованные ребятами до 12 лет.

Илья Иванин, тренер команды Лиды:

Спрашивали у меня еще с 2022 года, когда будет уже следующая «Золотая ракетка». Дополнительной мотивации абсолютно не надо, потому что все ездят на соревнования. Тут одни приехали мальчик с девочкой, только что играли в Гродно и сразу сюда из Гродно, с турнира на турнир. Им только за счастье поиграть с другими детьми.

Эвелина Цюга, тренер команды Бреста:

Ребята занимаются уже достаточно давно, поэтому они привыкли играть на соревнованиях. Соревнования для них как праздник. Им нравится приезжать в Минск и в другие города, видеться со своими уже друзьями.