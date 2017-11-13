Праздник тенниса в Минске. Белоруски – серебряные призеры Кубка Федерации

Новости Беларуси. Незабываемый спортивный праздник подарили наши теннисистки в эти выходные. Минск впервые принимал финал Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белоруски бились до конца и показали красивую игру. Решающее очко на корте «Чижовка-Арены» американской команде принесли Коко Вандевеге и Шелби Роджерс, переигравшие в парной встрече белорусский дуэт Александра Саснович – Арина Соболенко.

Финальный поединок продолжался несколько часов. Матч был напряженным. Обе команды не собирались уступать. Все решилось на тай-брейке, который увереннее провели американки – 7:3. Итоговый счет финала Кубка Федерации – 3:2 в пользу команды США. Белоруски – серебряные призеры. Уже через несколько месяцев теннисистки снова начнут борьбу за трофей.