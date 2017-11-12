«В женском теннисе мы о себе заявим громко»: Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации тенниса

Новости Беларуси. Белорусский теннис скоро громко заявит о себе. Такую оценку спортивным перспективам дал Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беседа состоялась в перерыве между финальными матчами. На встрече присутствовали и руководители некоторых национальных федераций и международных спортивных объединений. Президент Беларуси поблагодарил функционеров за приезд в нашу страну и отметил, что такие визиты – это хорошая возможность обсудить актуальные спортивные темы и, в частности, развитие тенниса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По случаю сегодняшнего матча хочу сказать, что уже хорошо, что лучшие теннисистки Соединенных Штатов Америки сегодня гостят в Беларуси.

Я своим девчонкам накануне этой встречи так и сказал: «Вы сделали огромный шаг вперед и сделали впервые в истории Беларуси то, что не мог никогда никто до них сделать».

Вы привезли сюда лучших теннисистов с самой теннисной страны. Самое главное – это даст хороший толчок развитию тенниса в Беларуси. Это будет хорошим стимулом для наших будущих теннисистов. Наша команда еще совсем молодая, неопытная команда, поэтому это тоже опыт. Вы видите даже по этой последней игре, когда игра идет – кто кого – с лучшей теннисисткой планеты. И вдруг обрыв во втором сете. Это говорит как раз о молодости, еще психологической неустойчивости (Арины в данном случае). Но у нее большое будущее, если она будет над собой работать.

Твердо вам обещаю, как руководитель международного тенниса, европейского, российского, любителей огромных тенниса, что скоро мы, в крайнем случае, в женском теннисе о себе заявим громко. Надеюсь еще, и Азаренко свое слово скажет.

Уже завершая встречу, гости преподнесли главе государства символичный подарок – копию главного трофея крупнейшего в мире командного соревнования в женском теннисе – Кубок Федерации.