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Финал Кубка Федерации в Минске: как это было

13 ноября 2017 06:43
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Новости Беларуси. Незабываемый спортивный праздник подарили нам белорусские теннисистки. В эти выходные Минск принимал финал Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решающее очко на корте «Чижовка-Арены» американской команде принесли Коко Вандевеге и Шелби Роджерс, переигравшие в парной встрече белорусский дуэт Александра Саснович – Арина Соболенко.

Белоруски в упорной борьбе уступили американкам в финале Кубка Федерации

Финал Кубка Федерации в Минске: как это было-1

Капитан женской сборной Беларуси по теннису: Рад, что так выступили. Большое спасибо девчонкам!

Финал Кубка Федерации в Минске: как это было-4


Лидия Морозова: «Это уже есть историческое событие для Беларуси, для всего спорта белорусского»  

Матч был напряженным и красивым. Ни одна команда не уступала своим оппонентам. Финальный поединок продолжался несколько часов. Девушки сражались до последней минуты. Однако победил все же американский дуэт. Итоговый счет финала Кубка Федерации 3:2 в пользу команды США.

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# Fed Cup в Минске

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