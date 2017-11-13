Финал Кубка Федерации в Минске: как это было

Новости Беларуси. Незабываемый спортивный праздник подарили нам белорусские теннисистки. В эти выходные Минск принимал финал Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решающее очко на корте «Чижовка-Арены» американской команде принесли Коко Вандевеге и Шелби Роджерс, переигравшие в парной встрече белорусский дуэт Александра Саснович – Арина Соболенко.



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Матч был напряженным и красивым. Ни одна команда не уступала своим оппонентам. Финальный поединок продолжался несколько часов. Девушки сражались до последней минуты. Однако победил все же американский дуэт. Итоговый счет финала Кубка Федерации 3:2 в пользу команды США.

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