Мы обречены на успех! Антон Юспа о белорусском танцевальном спорте и шансах на Олимпиаду

Минск вновь стал площадкой для танцевального спорта. В современном мире танцы уже давно завоевали спортивный олимп. А белорусские мастера паркета поражают международных ценителей этого вида спорта. Есть ли наш самобытный стиль и кто занимается танцами? В студии «Спорттаймера» председатель Белорусского альянса танцевального спорта Антон Юспа.

Юлия Силипицкая, СТВ:

По брейкингу – готовы ли сейчас наши белорусы выступать на Олимпийских играх? Или мы только начинаем? Есть ли специалисты, которые могут готовить спортсменов, спортивные программы согласно олимпийским требованиям?

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:

У нас совершенно конкурентоспособная команда, как молодой состав, так и взрослый. Беларусь – такая сильная и гордая нация, что она не создает волну, она стремительно выполняет задачи, которые перед ней ставят. Если бы стояла задача сегодня драться за место на пьедестале, она всегда стоит у наших спортсменов, то я думаю, что мы вместе со спортсменами приложим все усилия, чтобы это было. Как оно будет... Потому Олимпийские игры – это такой сложный симбиоз технических навыков, момента, случая...

Подробности в видео.

Юлия Силипицкая:

Насколько есть шансы в рейтинге с учетом того, что ребята не выступали долгое время, зацепиться? Если есть шансы, то где?