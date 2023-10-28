В албанской Тиране продолжается молодёжный ЧМ по борьбе – результаты белорусов

Также 28 октября в других весовых категориях наши спортсмены пытались пройти как можно дальше по турнирной сетке. В категории до 130 кг Никита Ковальский в квалификации проиграл 0:5 немецкому атлету Патрику Ноймайеру. В категории до 77 кг в стартовой схватке также потерпел поражение еще один наш борец Дмитрий Новицкий. Он уступил россиянину Исмаилу Барахоеву – 5:8. Максим Ступакевич на стадии 1/8 финала в категории до 55 кг не смог пройти представителя Азербайджана Фарида Садихли. Василий Буглак в 1/8 финала в категории до 87 кг уступил азербайджанцу Махамаду Ахмадиеву – 1:6. Выступающий в категории до 63 кг Глеб Макаренко выиграл у азербайджанца Зии Бабашова и вышел в четвертьфинал. А в одной четвертой белорус одолел армянина Юрика Овеяна – 8:0. И стал участником полуфинала.