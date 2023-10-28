Гандболистки клуба «БНТУ-БелАЗ» обыграли соперниц из команды «Берестье»

Несмотря на то, что хозяйки паркета выходили на площадку в статусе фавориток, игра легкой для них не получилась. Первый тайм они и вовсе закончили в роли догоняющих. Гостьи были впереди на три мяча – 17:14. Однако после перерыва все вернулось на круги своя. БНТУ смогло нащупать победную нить игры. В упорной борьбе пристоличные гандболистки одержали победу 32:28. Отметим, они возглавляют турнирную таблицу чемпионата.

Константин Шароваров, главный тренер ГК «БНТУ-БелАЗ»:

Только позавчера сыграли с «Гомелем». Очень много сил было потрачено там, была всего одна тренировка. И все то, что мы хотели бы сделать, да и отдохнуть по-хорошему, просто не успеваем. Потому, конечно, основной семерке, восьмерке игроков тяжеловато тянуть, потому что остальные игроки более молодые, доверять сложно, когда очки важны. Победа заслуженная, молодцы, отстояли. Я думаю, если бы больше помог нам наш вратарь, было бы чуть-чуть легче. Пришлось отрабатывать в защите. Но это команда – мы должны помогать друг другу. Результатом, конечно, доволен.