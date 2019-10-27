«Я очень волнуюсь». Виталий Гурков рассказал, что его беспокоит перед чемпионатом Европы по муай-тай

Новости Беларуси. Совсем недавно клуб почитателей муай-тай пополнил коллектив телеканала СТВ. Многократный чемпион мира Виталий Гурков теперь наш коллега, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждую неделю он будет подводить итоги спортивных событий. В том числе и после чемпионата Европы Виталий выйдет в эфир. Правда, если раньше ссадины, которые неизбежны в бою, совсем его не заботили, сейчас – повод для волнения.

Виталий Гурков, телеведущий программы «Неделя спорта»:

Я очень волнуюсь. Но, слава богу, работают профессионалы, хорошие гримеры. Поэтому я думаю, что все будет нормально.

Пока же главная цель и забота – это результат, о котором будет не стыдно рассказать. За боями, в которых его будут добывать, зрители смогут наблюдать у телеэкранов и в интернете на сайте СТВ глазами наших режиссеров и операторов.

Виталий Гурков:

Если трансляция будет в интернете, это будут смотреть по всему миру, это я знаю на сто процентов. Потому что даже международная федерация IFMA всегда делает живую трансляцию. Ну а по телевизору – я считаю, что это классная серьезная популяризация этого вида спорта. Тем более, что мы этого вполне достойны.

СТВ регулярно транслирует крупнейшие первенства, проходящие в Беларуси – спортивные танцы, самбо. Конечно, в нашем портфолио есть и муай-тай. Нина Липская – режиссер, тот самый человек, который обычно виртуозно дирижирует картинкой, чтобы ни один важный и эффектный момент не скрылся от глаз зрителей – займется и трансляцией чемпионата Европы. Телевизионщики готовятся не меньше спортсменов, потому за советом – к непосредственному участнику событий.

Виталий Гурков:

Крупные планы когда показывали поединков, прямо такое ощущение личного присутствия. Настолько живая картинка, что завораживает. Нина Липская, режиссер телеканала СТВ:

На муай-тай мы будем работать на шесть камер. Во время боя боец слышит только тренера, точно так же операторы слышат только режиссера. Так же скачут возле ринга, только за ограничительной линией. Вот, мы можем видеть сейчас, наш боец с камерой.