Чемпионат Европы по муай-тай в Минске. Показываем, как готовится белорусская команда

Новости Беларуси. Минск примет чемпионат Европы по тайскому боксу. С 4 по 10 ноября во «Дворце спорта» выступят атлеты из более чем 30 стран. Сражаться за медали будут как взрослые спортсмены, так и юниоры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, рассчитываем на белорусские сборные. И не безосновательно: с чемпионата мира, который прошел в июле, наши спортсмены привезли семь медалей. Не столько, сколько бы хотелось, но все же. Будем верить, что дома все сложится куда лучше. А вот молодежная сборная была на высоте – на мировом первенстве белорусские юниоры поднялись на пьедестал 21 раз.

Для СТВ грядущий чемпионат Европы по тайскому боксу – событие особое. Наш телеканал получил право трансляции первенства. А еще мы будем болеть не только за наших спортсменов, но и за нашего ведущего Виталия Гуркова. Вы наверняка в прошлое воскресенье видели «Неделю спорта». Интрига разрешилась: именно Виталий составил пару Кристине Момот.

Но вернемся к чемпионату Европы. О подготовке и видах на результат – репортаж Алены Сыровой. Самое совершенное, самое эффектное и самое жестокое из единоборств.

Искусство таиландского бокса зародилось более 2000 лет назад, но настоящую славу муай-тай обрел в прошлом веке. Тогда тайские борцы одного за одним отправляли в нокаут соперников из других видов единоборств. С тех пор армия желающих овладеть этим искусством ширится, и сегодня конкуренцию школе родоначальников уверено составляют Нидерланды, Россия и Беларусь.

За последние 10 лет сборная команда Беларуси четырежды выигрывала чемпионат мира и пять раз – европейское первенство. Наши бойцы с крупных соревнований ни разу не возвращались без медалей. А имена Дмитрия Валента, Елены Лешкевич, Виталия Гуркова во всем мире стали синонимами силы и мастерства.

Да, муай-тай не олимпийский вид спорта (пока), но уж точно авторитетный. В федерации подсчитали, что в нашей стране в секциях и залах занимаются 3500 человек. И это только зарегистрированных.

Современный муай-тай называют «боем восьми конечностей» – удары можно наносить кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями. Держать себя в хорошей спортивной форме нужно постоянно. В идеале, говорит тренер Юрия Филиппов, еженедельное участие в соревнованиях.

Юрий Филиппов, тренер могилевского спортивного клуба единоборств «Хантер»:

Чем больше город, тем больше возможностей, будем так говорить. На примере Минска: там около 10 клубов, а может быть даже и больше. Каждые выходные у них происходят спарринги. За счет спаррингов ребята растут в техническом и тактическом плане. Нам в этом плане тяжелее. Самые медальные виды спорта у нас в Республике Беларусь – это тайский бокс и кикбоксинг.

В могилевском клубе «Хантер» уже два десятилетия учат искусству ведения тайского боя. Недавно стали набирать и малышей. Четырехлеток тренируют по особой схеме – растяжка, ловкость, равновесие. Так называемая подготовка к серьезному боевому искусству.

Роман Кулиненко пришел в секцию по муай-тай два года назад. Тогда ему было шесть. За это время мальчик прилично поднаторел.

Роман Кулиненко:

Я хочу достичь, стать чемпионом мира – двукратным как минимум.

Сейчас спортсмены усиленно готовятся к чемпионату Европы по тайскому боксу, который стартует в Минске 4 ноября. «Хантер» отправляет на турнир трех бойцов. Среди них и 12-летний Жора Фокин.

Георгий Фокин:

Всегда перед соревнованиями я слежу за своим весом, за своей формой. Чтобы быть в форме, надо много тренироваться. Два раза в день. Это не очень легко. Если выйти в футбол, там много людей. Можно положиться на Петю, на дядю. А тут только сам.

Несмотря на то, что в ринге боец один на один с соперником, на этапе подготовки за ним целая команда. Да и отрабатывает удары спортсмен в паре с коллегами по сборной. Потому важно, чтобы она была сплоченной, а каждый ее участник был силен.

Алена Сырова, корреспондент:

«Стайки». Спортивный комплекс, куда накануне грядущего чемпионата Европы за две недели стайками слетаются спортсмены для подготовки к соревнованиям. В 2019 году цвета белорусского флага на домашнем чемпионате Европы будут защищать порядка ста бойцов муай-тай. Посмотрим, как они тренируются.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:

Цифра настолько большая, что не хотелось бы вслух ее проговаривать. Виталий Тишуров о подготовке к ЧЕ: в команде уже 85 человек, все будут биться за медали Соперниками наших борцов станут представители более чем 30 стран, а дополнительной ответственностью – домашние трибуны, которые точно будут заполнены. Для болельщиков вход во Дворец спорта будет свободным. Ведь главная цель – вовсе не заработать на проведении турнира.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

– Чемпионат мира нам во сколько обошелся?

– Где-то порядка 800 тысяч евро.

– А чемпионат Европы дешевле?

– Немножко дешевле. Надеемся, что не только окупится, хотя бы выйдем в ноль. Понимаете, сложные мероприятие сложно оценить с экономической точки зрения, потому что очень много составляющих. Это зрительская составляющая. Как правило, после таких соревнований посещаемость школ и клубов спортивных увеличивается. «Я очень волнуюсь». Виталий Гурков рассказал, что его беспокоит перед чемпионатом Европы по муай-тай