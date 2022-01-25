«Мы, конечно, надеемся на успех». В Минске стартовал этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер»

Ребята из 9 районов Минска, а это 162 участника, в трех возрастах как у мальчиков, так и у девочек в течение трех дней определят сильнейших в личном и командном зачетах. По итогам старта будет сформирован состав, который представит нашу столицу в финале турнира. В стартовый день на лыжню вышли девушки.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

То, что мы слышали фамилии на открытии от ведущего – это как раз те звездочки, которые зажигались в предыдущие годы. Те лидеры именно вели команду города вперед, завоевывали основные награды, которые, естественно, и вывели Минск на первое общекомандное место. В этом году не будем загадывать, конечно. Но тот потенциал, который мы увидели на районных соревнованиях – в каждом районе прошли такие соревнования отборочные – конечно, надеемся на успех. К тому, чтобы наши дети занимались спортом в хороших условиях – для этого сделано все. Пять трасс, которые заснежены искусственным снегом, позволяют кататься при, по большому счету, любой температуре воздуха, которая будет у нас до конца зимы, весной и так далее.