На теннисном турнире ITF белоруска Вера Лапко прошла во второй раунд

Белорусская теннисистка Вера Лапко обыграла представительницу США Джессику Ливяну и вышла во второй круг квалификации турнира в американском Орландо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша соотечественница была значительно сильнее американки, как итог – победа в двух сетах 6:3, 6:4. Следующей соперницей спортсменки будет американка Ханна Чанг.