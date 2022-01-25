Прямой эфир

На теннисном турнире ITF белоруска Вера Лапко прошла во второй раунд

25 января 2022 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская теннисистка Вера Лапко обыграла представительницу США Джессику Ливяну и вышла во второй круг квалификации турнира в американском Орландо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На теннисном турнире ITF белоруска Вера Лапко прошла во второй раунд-1

Наша соотечественница была значительно сильнее американки, как итог – победа в двух сетах 6:3, 6:4. Следующей соперницей спортсменки будет американка Ханна Чанг.  

# Теннис # Вера Лапко # Джессика Ливяну # Ханна Чанг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До начала Олимпийских игр 10 дней! Как можно поддержать наших атлетов?
25 января 2022 11:51

До начала Олимпийских игр 10 дней! Как можно поддержать наших атлетов?

Появился международный рейтинг национальных чемпионатов по футболу. И вот какое место заняла Беларусь
25 января 2022 11:49

Появился международный рейтинг национальных чемпионатов по футболу. И вот какое место заняла Беларусь

В Пекине после выявления коронавируса у представителя спортивной делегации изменили меры по борьбе с инфекцией
24 января 2022 20:38

В Пекине после выявления коронавируса у представителя спортивной делегации изменили меры по борьбе с инфекцией