Алексей Протас провёл очередной матч в НХЛ. Сейчас на счету белоруса 9 баллов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома проиграл «Вегасу» – 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский форвард Алексей Протас также участвовал в хоккейной битве.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома проиграл «Вегасу» – 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский форвард Алексей Протас также участвовал в хоккейной битве.
Он сыграл в третьем звене и провел на льду скромные 5 минут и 53 секунды, нанес два броска и применил один силовой прием. Протас не набирает очки в третьем матче подряд. Всего в 31 встрече в НХЛ на счету белоруса 9 баллов.