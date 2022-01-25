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Алексей Протас провёл очередной матч в НХЛ. Сейчас на счету белоруса 9 баллов

25 января 2022 13:23
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома проиграл «Вегасу» – 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский форвард Алексей Протас также участвовал в хоккейной битве.  

Алексей Протас провёл очередной матч в НХЛ. Сейчас на счету белоруса 9 баллов-1

Он сыграл в третьем звене и провел на льду скромные 5 минут и 53 секунды, нанес два броска и применил один силовой прием. Протас не набирает очки в третьем матче подряд. Всего в 31 встрече в НХЛ на счету белоруса 9 баллов.  

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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