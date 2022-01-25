До начала Олимпийских игр 10 дней! Как можно поддержать наших атлетов?

Новости Беларуси. До начала зимних Олимпийских игр в Пекине остается 10 дней, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И 25 января стартует республиканская акция «Разам з камандай!», которая продлится до 20 февраля 2022 года. Главная цель – поддержать белорусских атлетов на предстоящих стартах мультифорума.

В акции может принять участие каждый желающий, для этого нужно подписаться на страницу НОК Беларуси в социальных сетях и сделать фото или видео, которые ассоциируются с олимпийским движением и зимними видами спорта, дополнив это яркими пожеланиями белорусским атлетам. Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представят 29 атлетов в шести видах спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, фристайл, конькобежный спорт и фигурное катание.