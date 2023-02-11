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Белорусские баскетболистки одержали победу над сборной России в товарищеском матче

11 февраля 2023 18:24
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Женская сборная Беларуси по баскетболу победила команду России в первом спарринге. Игра прошла в Минске. Острой борьбы на паркете не было, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские баскетболистки одержали победу над сборной России в товарищеском матче-1

С самого начала противостояния наши девушки выглядели увереннее, действуя решительно, просчитывая на несколько ходов вперед и показывая слаженную, а главное – результативную игру. Белоруски отражали атаки соперниц, а под чужим щитом смотрелись убедительнее. В какой-то момент представительницы из России поднажали, усилили давление и попытались сократить отставание в матче. Но этих стараний было недостаточно. Подопечные Натальи Трофимовой сохраняли хорошие скорости как в движении на паркете, так и в принятии верных решений. Последняя четверть прошла в острейшей борьбе, оба коллектива были нацелены на результат. Но удалось его достичь именно белорусским баскетболисткам. Как итог, победа со счетом 63:45.

Белорусские баскетболистки одержали победу над сборной России в товарищеском матче-4

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Мы довольны результатом, по игре есть нюансы и вопросы. Постараемся за сегодня за оставшееся время разобрать, чтобы завтра постараться их нивелировать.

Белорусские баскетболистки одержали победу над сборной России в товарищеском матче-7

Анастасия Веремеенко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:
Победа есть победа. Думаю, что немножко волнение было и у нас, и у команды России, потому что очень долго не было игр в сборной. Плюс абсолютно обновились составы и у нас, и у них. Очень много новых, молодых игроков. Поэтому было немножко волнительно. Я думаю, это было заметно по игре, а так, в принципе, более-менее хоть какая-то игра была видна. И что-то получилось.

Белорусские баскетболистки одержали победу над сборной России в товарищеском матче-10

Ценность данных спаррингов крайне высока, так как обе дружины могут получить дополнительную игровую практику в отсутствии международных стартов, а также проверить сыгранность каждого из коллективов.

Белорусские баскетболистки одержали победу над сборной России в товарищеском матче-13

Александр Ковалев, главный тренер сборной России по баскетболу:
Польза от игры 100-процентная и для тренеров, и для игроков. Потому что у нас сегодня играла молодая команда, наше будущее. Немножко они первые 20 минут волновались. Да, опыта нужно набираться здесь.

Завтра, 12 февраля, белорусские и российские баскетболистки встретятся снова во втором товарищеском матче. Начало противостояния в 13:00.

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# Баскетбол # Наталья Трофимова # Анастасия Веремеенко # Александр Ковалев # Фотофакт

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