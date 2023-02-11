Белорусские баскетболистки одержали победу над сборной России в товарищеском матче

Женская сборная Беларуси по баскетболу победила команду России в первом спарринге. Игра прошла в Минске. Острой борьбы на паркете не было, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С самого начала противостояния наши девушки выглядели увереннее, действуя решительно, просчитывая на несколько ходов вперед и показывая слаженную, а главное – результативную игру. Белоруски отражали атаки соперниц, а под чужим щитом смотрелись убедительнее. В какой-то момент представительницы из России поднажали, усилили давление и попытались сократить отставание в матче. Но этих стараний было недостаточно. Подопечные Натальи Трофимовой сохраняли хорошие скорости как в движении на паркете, так и в принятии верных решений. Последняя четверть прошла в острейшей борьбе, оба коллектива были нацелены на результат. Но удалось его достичь именно белорусским баскетболисткам. Как итог, победа со счетом 63:45.

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Мы довольны результатом, по игре есть нюансы и вопросы. Постараемся за сегодня за оставшееся время разобрать, чтобы завтра постараться их нивелировать.

Анастасия Веремеенко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

Победа есть победа. Думаю, что немножко волнение было и у нас, и у команды России, потому что очень долго не было игр в сборной. Плюс абсолютно обновились составы и у нас, и у них. Очень много новых, молодых игроков. Поэтому было немножко волнительно. Я думаю, это было заметно по игре, а так, в принципе, более-менее хоть какая-то игра была видна. И что-то получилось.

Ценность данных спаррингов крайне высока, так как обе дружины могут получить дополнительную игровую практику в отсутствии международных стартов, а также проверить сыгранность каждого из коллективов.