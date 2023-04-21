«Мы будем играть до конца». Главный тренер «Немана» о победе хоккеистов над «Металлургом» в Кубке Президента

Новости Беларуси. В пятом матче финальной серии Кубка Президента гродненский «Неман» на своей площадке разгромил жлобинский «Металлург» со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь счет в серии до четырех побед – 3:2 в пользу команды Евгения Летова.

Евгений Летов, главный тренер «Немана»:

Мы будем играть до конца, выполнять то, что мы нарабатывали целый сезон, год. И ребята прекрасно знают, как это делать и как доводить матч до победы. Поэтому здесь, естественно, сопернику пришлось немножко подраскрываться, как было в определенные моменты, мы этим воспользовались.

Дмитрий Кравченко, главный тренер «Металлурга»:

Мы много, долго на шайбе были. Надо было чуть побыстрее шайба ходила, и гол мы забили единственный на перемещении. Вот так и нужно было. Плюс играть ближе с вратарем, что у нас отсутствовало. Шоры мы надели и ничего не видели уже, не соображали.