«Мы будем играть до конца». Главный тренер «Немана» о победе хоккеистов над «Металлургом» в Кубке Президента
Новости Беларуси. В пятом матче финальной серии Кубка Президента гродненский «Неман» на своей площадке разгромил жлобинский «Металлург» со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь счет в серии до четырех побед – 3:2 в пользу команды Евгения Летова.
Евгений Летов, главный тренер «Немана»:
Мы будем играть до конца, выполнять то, что мы нарабатывали целый сезон, год. И ребята прекрасно знают, как это делать и как доводить матч до победы. Поэтому здесь, естественно, сопернику пришлось немножко подраскрываться, как было в определенные моменты, мы этим воспользовались.
Дмитрий Кравченко, главный тренер «Металлурга»:
Мы много, долго на шайбе были. Надо было чуть побыстрее шайба ходила, и гол мы забили единственный на перемещении. Вот так и нужно было. Плюс играть ближе с вратарем, что у нас отсутствовало. Шоры мы надели и ничего не видели уже, не соображали.
В следующем матче гродненцы вполне могут завоевать чемпионство. Им осталось сделать один победный шаг. Но, учитывая, по какой причудливой траектории проходит нынешняя финальная серия, прогнозы в данном случае – дело неблагодарное. Шестая игра финала пройдет в субботу, 22 апреля, в Жлобине.