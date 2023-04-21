Илья Шиманович выиграл золото чемпионата России на дистанции 50 метров брассом
Заключительный день чемпионата России по плаванию вновь порадовал результатами. Илья Шиманович стал триумфатором на дистанции 50 метров брассом. Победа досталась белорусу в упорной и напряженной борьбе. У ближайшего преследователя он выиграл всего 13 сотых секунды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Илья Шиманович, победитель турнира:
Просто сделать свое дело и все, не смотреть ни на кого. Результатам не сильно доволен, так как в предварительном заплыве было быстрее, но финал есть финал. Победа есть победа. Это круто, когда есть борьба.
Вице-чемпионкой на дистанции 200 метров брассом стала Алина Змушко. Заплыв уже стал историческим. Дело в том, что победительница, россиянка Евгения Чикунова, установила новый мировой рекорд. Причем она улучшила прежний результат почти на полторы секунды.
Бронза у нашего мужского квартета в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. На дистанции 200 метров баттерфляем отличился еще один белорус, Иван Шамшурин. Он установил новый рекорд Беларуси. Теперь ориентир – 1 минута 58 секунд 24 сотые.