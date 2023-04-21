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Илья Шиманович выиграл золото чемпионата России на дистанции 50 метров брассом

21 апреля 2023 20:08
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Заключительный день чемпионата России по плаванию вновь порадовал результатами. Илья Шиманович стал триумфатором на дистанции 50 метров брассом. Победа досталась белорусу в упорной и напряженной борьбе. У ближайшего преследователя он выиграл всего 13 сотых секунды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович выиграл золото чемпионата России на дистанции 50 метров брассом-1

Илья Шиманович, победитель турнира:
Просто сделать свое дело и все, не смотреть ни на кого. Результатам не сильно доволен, так как в предварительном заплыве было быстрее, но финал есть финал. Победа есть победа. Это круто, когда есть борьба.

Илья Шиманович выиграл золото чемпионата России на дистанции 50 метров брассом-4

Вице-чемпионкой на дистанции 200 метров брассом стала Алина Змушко. Заплыв уже стал историческим. Дело в том, что победительница, россиянка Евгения Чикунова, установила новый мировой рекорд. Причем она улучшила прежний результат почти на полторы секунды.

Илья Шиманович выиграл золото чемпионата России на дистанции 50 метров брассом-7

Бронза у нашего мужского квартета в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. На дистанции 200 метров баттерфляем отличился еще один белорус, Иван Шамшурин. Он установил новый рекорд Беларуси. Теперь ориентир – 1 минута 58 секунд 24 сотые.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Иван Шамшурин # Фотофакт

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