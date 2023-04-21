«Горизонт» выиграл первый матч финальной серии женского ЧБ по баскетболу

Стартовала финальная серия женского чемпионата Беларуси по баскетболу. В первом матче «Горизонт» обыграл соперниц из «Олимпии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две стартовые четверти прошли в упорной и неуступчивой борьбе. Коллективы шли плечом к плечу. К большому перерыву их разделяло всего два очка. Вел «Горизонт». А после паузы дружина из Минской области смогла найти свою игру и существенно вырваться вперед. В заключительной 10-минутке «Олимпия» заработала больше баллов. Но преимущество, набранное в третьей четверти, помогло подопечным Трофимовой выиграть. Итоговый счет – 63:52. «Горизонт» повел в серии.

Наталия Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:

Нервный выдался матч. Начало не такое я себе представляла, но видно было, что волновались. Поэтому не все складывалась так, как я хотела. Доказательством того, что мы можем играть, была третья четверть, когда сделали +17. Четвертый уже немного успокоились по игре, поэтому получилось не так весело и задорно, как хотелось бы.

Юлия Василевич, игрок БК «Горизонт»:

Мой вердикт, что игра вообще для нас не удовлетворительная. Очень много брака, ужасно, большое количество ошибок, из-за этого вышел какой-то сумбур и хаос. Грязная очень игра получилась. Это совершенно не наша игра. Мы должны были действовать по-другому. Очень надеюсь, что, исходя из сегодняшней игры, мы все эти нюансы подкорректируем, и следующая игра будет по-другому.