Белорусы медально начали молодёжное первенство Европы по самбо

В Израиле стартовало молодежное первенство Европы по самбо. И первый же день для сборной Беларуси оказался успешным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего было завоевано 11 медалей: одна золотая, пять серебряных и столько же бронзовых. Единственной спортсменкой, которой удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала, стала Полина Грамотнева в категории до 80 килограммов. Завтра, 22 апреля, на молодежном первенстве бороться за награды будут атлеты до 16 лет.