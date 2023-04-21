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Белорусы медально начали молодёжное первенство Европы по самбо

21 апреля 2023 20:05
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В Израиле стартовало молодежное первенство Европы по самбо. И первый же день для сборной Беларуси оказался успешным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы медально начали молодёжное первенство Европы по самбо-1

Всего было завоевано 11 медалей: одна золотая, пять серебряных и столько же бронзовых. Единственной спортсменкой, которой удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала, стала Полина Грамотнева в категории до 80 килограммов. Завтра, 22 апреля, на молодежном первенстве бороться за награды будут атлеты до 16 лет.

# Борьба # Фотофакт

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