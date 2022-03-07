«Мы будем бороться за наши интересы». В ФХБ заверили, что не оставят белорусских спортсменов без стартов в связи с решением МОК

Новости Беларуси. В течение недели со скоростью пули рекомендации МОК были не только прочитаны, но и воплощены, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Международные федерации гандбола, баскетбола, бокса, борьбы, современного пятиборья, хоккея, футбола и все остальные почему-то приняли слова МОК за постулат – и наши спортсмены сразу лишились права участия во всех стартах, а представители Беларуси, вошедшие в исполкомы, выведены из этих структур.
Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:
То, что решила Международная федерация хоккея, еще не окончательно. Мы будем бороться за наши интересы, бороться за интересы ребят, которые к этому всю жизнь шли. Мы не оставим их в одиночку, не будем просто так смотреть на эту ситуацию, тем более что мы знаем пути выхода из нее. Мы уже разговариваем и с россиянами и с другими странами, чтобы организовать турниры.
«Мы все обескуражены тем, что происходит в спорте». Комментарий Губерниева читайте здесь.