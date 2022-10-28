Можем похвастаться первой победой. Успехи белорусских борцов на соревнованиях в Новосибирске

В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Он проходит в командном формате. На главный приз претендуют 10 коллективов. Среди участников есть и сборная Беларуси. Первые схватки в спорткомплексе «Локомотив» проходят как раз в эти минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

«Сила традиций» стартовала, и мы можем уже похвастаться первой победой, белорусы взяли в командном зачете первую победу, еще осталось три. Можно сказать, что атмосфера праздника состоялась, здесь очень много любителей и ценителей борьбы. Победу белорусов отмечали громкими аплодисментами. Ребята демонстрировали очень хорошую борьбу, несмотря на то, что у них достаточно юный возраст. Помимо участников, на соревнования прибыли олимпийцы разных лет. Очень много тех, кто в Барселоне-92 взял медали, это легенды. Они с ребятами встречаются, проводят мастер-классы, среди них и белорус Игорь Каныгин, он провел уже пять мастер-классов. Сказал, что получил очень большое удовольствие и даже заряд молодости.

Игорь Каныгин, серебряный призер Олимпийских игр (1980):

На сегодня я лет на 30 помолодел, потому что та борьба, которая была, я увидел сегодня этих людей, немного располневших. Они удивляются: ты чего не меняешься? – работаю над собой. Во всяком случае, у меня сегодня праздник. Взрослая борьба, здесь лучшие мальчишки борются, каждый отстаивает свой клуб, свою страну. У нас же белорусы борются и довольно достойно.