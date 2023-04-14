В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, в соревнованиях принимали участие ведущие спортсмены из Беларуси и России.

В заключительный день соревнований были разыграны очередные комплекты наград в индивидуальных видах. В опорном прыжке блестяще выступил лидер белорусской национальной команды Егор Шарамков – он завоевал золотую медаль. Также у нас в активе еще четыре бронзовые медали, причем две в активе женщин.

Валерий Колодинский, старший тренер женской национальной команды Беларуси по спортивной гимнастике:

Девочки очень собранно, ответственно подошли к этому старту, притом выполняли новые программы усложненные. Вся работа нацелена в республике на то, чтобы поднять уровень гимнастики, и мы больше внимания уделяем молодым спортсменкам следующего поколения. Там у нас хорошие есть девочки, очень талантливые, они и сейчас уже показывают программу на уровне старших девочек, поэтому вторая команда позавчера и выиграла у первой команды, потому что там хорошие гимнастки растут.

В эти дни в Анталии проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Для белорусов и россиян нынешние соревнования – альтернативный старт. Здесь гимнасты проверяют свою степень готовности и соотносят результаты с европейским первенством. Вопросы мотивации в данной ситуации далеко не второстепенные.