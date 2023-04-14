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В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике

14 апреля 2023 14:53
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В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, в соревнованиях принимали участие ведущие спортсмены из Беларуси и России.  

В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике-1

В заключительный день соревнований были разыграны очередные комплекты наград в индивидуальных видах. В опорном прыжке блестяще выступил лидер белорусской национальной команды Егор Шарамков – он завоевал золотую медаль. Также у нас в активе еще четыре бронзовые медали, причем две в активе женщин.  

В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике-4

Валерий Колодинский, старший тренер женской национальной команды Беларуси по спортивной гимнастике:  
Девочки очень собранно, ответственно подошли к этому старту, притом выполняли новые программы усложненные. Вся работа нацелена в республике на то, чтобы поднять уровень гимнастики, и мы больше внимания уделяем молодым спортсменкам следующего поколения. Там у нас хорошие есть девочки, очень талантливые, они и сейчас уже показывают программу на уровне старших девочек, поэтому вторая команда позавчера и выиграла у первой команды, потому что там хорошие гимнастки растут.  

В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике-7

В эти дни в Анталии проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Для белорусов и россиян нынешние соревнования – альтернативный старт. Здесь гимнасты проверяют свою степень готовности и соотносят результаты с европейским первенством. Вопросы мотивации в данной ситуации далеко не второстепенные.  

В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике-10

Ольга Булгакова, старший тренер женской сборной России по спортивной гимнастике:  
Мотивация, наверное, в любви к этой работе, именно к этому виду спорта в надежде на то, что рано или поздно все должно стать на свои места.  

# Гимнастика # Валерий Колодинский # Егор Шарамков # Фотофакт

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