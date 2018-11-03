Чемпионат Беларуси по футболу. Минское «Динамо» одолело «Витебск» и заняло 3 место в турнирной таблице

Новости Беларуси. Беларусбанк – чемпионат страны по футболу выходит на финишную прямую, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти выходные может разрешиться главная интрига: станет ли БАТЭ чемпионом уже в 27-м туре или нет.

Об этом станет известно только 4 ноября. А 3 ноября в очном противостоянии отношения выясняли «Витебск» и минское «Динамо». Для команды Сергея Гуренко победа в этом матче – шанс обойти северян в турнирной таблице. И минская команда этим шансом воспользовалась, несмотря на туман, который повис над стадионом Витебска. На 27-й минуте точный удар нанес Нино Галович. 1:0 – минимальная победа «Динамо».