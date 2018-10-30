Арина Соболенко переиграла Эшли Барти в рамках турнира WTA

Новости Беларуси. Арина Соболенко удачно начала малый итоговый турнир WTA, который проходит в китайском Чжухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований составляет более двух миллионов долларов.

В своем дебютном матче в подгруппе «С» белоруска оставила не удел старую знакомую – австралийку Эшли Барти. Соболенко была сильнее в двух партиях 6:4, 6:4. Следующий поединок Арина проведет 1 ноября против Каролин Гарсии из Франции. Также на турнире победы праздновали Элиза Мертенс и Дарья Косаткина.