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Арина Соболенко переиграла Эшли Барти в рамках турнира WTA

30 октября 2018 19:25
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Новости Беларуси. Арина Соболенко удачно начала малый итоговый турнир WTA, который проходит в китайском Чжухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований составляет более двух миллионов долларов.

Арина Соболенко переиграла Эшли Барти в рамках турнира WTA-1

В своем дебютном матче в подгруппе «С» белоруска оставила не удел старую знакомую – австралийку Эшли Барти. Соболенко была сильнее в двух партиях 6:4, 6:4. Следующий поединок Арина проведет 1 ноября против Каролин Гарсии из Франции. Также на турнире победы праздновали Элиза Мертенс и Дарья Косаткина.

# Теннис # Фотофакт

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