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«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции

03 ноября 2018 21:04
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Новости Беларуси. 5 ноября стартует первый тренинг-кэмп национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А в конце следующей недели на льду «Чижовка-Арены» пройдет «Кубок четырех наций».

Соперниками сборной Беларуси в этом турнире будут команды Франции, Словении и Латвии. В расширенном ростере нашей дружины 33 хоккеиста. Среди них – Андрей Степанов, Евгений Ковыршин, Александр Китаров и братья Костицыны. Данный турнир станет первой проверкой сил для националки в этом сезоне.

«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции-1

«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции-3

«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции-5

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Пригласили мы хоккеистов как с команды КХЛ, так и с внутреннего чемпионата. Хочется, конечно, посмотреть их в деле, поближе познакомиться. Показать результат – это самое важное.

Мы хотим выступить хорошо. Всё делается для болельщиков, показать хоккей. Тем более, что соперник очень хороший. Достойная сборная Франции практически собирается в оптимальном составе. Приедут звезды – такие, как Да Коста. Будет на кого посмотреть. Я думаю, что турнир получится очень интересным.

«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции-8

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Если французы в Минск привозят сильнейших хоккеистов... Да Коста практически один обыграл нашу сборную на минувшем чемпионате, поэтому будет, наверное, неправильным какой-то лайтовый состав собирать – просто посмотреть в деле. Нужно показывать результат. Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком.

Начнет этот турнир сборная Беларуси матчем против Франции. Затем подопечные Андрея Сидоренко сразятся со словенцами. А завершат свое выступление белорусы поединком с латышами.

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# Хоккей Беларуси # Андрей Сидоренко # Геннадий Савилов # Фотофакт

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