«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции

Новости Беларуси. 5 ноября стартует первый тренинг-кэмп национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А в конце следующей недели на льду «Чижовка-Арены» пройдет «Кубок четырех наций». Соперниками сборной Беларуси в этом турнире будут команды Франции, Словении и Латвии. В расширенном ростере нашей дружины 33 хоккеиста. Среди них – Андрей Степанов, Евгений Ковыршин, Александр Китаров и братья Костицыны. Данный турнир станет первой проверкой сил для националки в этом сезоне.

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Пригласили мы хоккеистов как с команды КХЛ, так и с внутреннего чемпионата. Хочется, конечно, посмотреть их в деле, поближе познакомиться. Показать результат – это самое важное. Мы хотим выступить хорошо. Всё делается для болельщиков, показать хоккей. Тем более, что соперник очень хороший. Достойная сборная Франции практически собирается в оптимальном составе. Приедут звезды – такие, как Да Коста. Будет на кого посмотреть. Я думаю, что турнир получится очень интересным.