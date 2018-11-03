«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

Новости Беларуси. Сегодня, 3 ноября, в Минске прошел открытый чемпионат и первенство Беларуси по гиревому марафону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эта дисциплина требует от спортсменов не только огромной силы, но и выносливости: атлеты соревнуются в подъеме гири на протяжении 60 и 30 минут. И, конечно, в гиревом марафоне есть своя специфика.

Сергей Мацкевич, генеральный секретарь Белорусской федерации гиревого марафона:

Регламент времени, вес гири у нас немножко разные. Плюс классический гиревой спорт предусматривает подъем двух гирь. У нас только одна гиря. Здесь больше выносливости, больше терпения, больше нужно прилагать усилий, преодолевать какую-то дистанцию.

Всего на соревнованиях выступило порядка 70 человек. Среди них есть и молодые, и опытные спортсмены. Конечно, на фоне всех выделялся Вячеслав Хоронеко – человек, который совсем недавно установил очередной мировой рекорд: на протяжении 30 минут он поднял 32-килограмовую гирю 1010 раз. В 57 лет этот спортсмен сохраняет невероятный запал и всегда нацелен на рекорд.

Вячеслав Хоронеко, участник соревнований:

Задача минимум – это выиграть, потому что со мной будут соревноваться ребята возрастом где-то 23-25 лет. Можно сказать, я им не то что в отцы – в дедушки гожусь. Если пойдет, то с выигрышем и рекорд установить. Не знаю, получится ли – в этом еще интрига. Так что задача минимум – это выиграть.