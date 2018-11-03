Прямой эфир

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

03 ноября 2018 20:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 3 ноября, в Минске прошел открытый чемпионат и первенство Беларуси по гиревому марафону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону-1

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону-3

Эта дисциплина требует от спортсменов не только огромной силы, но и выносливости: атлеты соревнуются в подъеме гири на протяжении 60 и 30 минут. И, конечно, в гиревом марафоне есть своя специфика.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону-6

Сергей Мацкевич, генеральный секретарь Белорусской федерации гиревого марафона:
Регламент времени, вес гири у нас немножко разные. Плюс классический гиревой спорт предусматривает подъем двух гирь. У нас только одна гиря.

Здесь больше выносливости, больше терпения, больше нужно прилагать усилий, преодолевать какую-то дистанцию.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону-9

Всего на соревнованиях выступило порядка 70 человек. Среди них есть и молодые, и опытные спортсмены. Конечно, на фоне всех выделялся Вячеслав Хоронеко – человек, который совсем недавно установил очередной мировой рекорд: на протяжении 30 минут он поднял 32-килограмовую гирю 1010 раз. В 57 лет этот спортсмен сохраняет невероятный запал и всегда нацелен на рекорд.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону-12

Вячеслав Хоронеко, участник соревнований:
Задача минимум – это выиграть, потому что со мной будут соревноваться ребята возрастом где-то 23-25 лет. Можно сказать, я им не то что в отцы – в дедушки гожусь.

Если пойдет, то с выигрышем и рекорд установить. Не знаю, получится ли – в этом еще интрига. Так что задача минимум – это выиграть.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону-15

К сожалению, дотянуть до собственного рекорда Хоронеко не удалось. Сегодня он поднял гирю 931 раз. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы победить в весовой категории до 90 килограммов.

Второе место занял Денис Ляхович. Этот спортсмен младше Хоронеко на 28 лет. Сейчас лучшие в гиревом марафоне нацелены на чемпионат мира. Он состоится в конце ноября в Испании.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону-18

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону-20

# Спортивные соревнования # Сергей Мацкевич # Вячеслав Хоронеко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпионат Беларуси по футболу. Минское «Динамо» одолело «Витебск» и заняло 3 место в турнирной таблице
03 ноября 2018 20:20

Чемпионат Беларуси по футболу. Минское «Динамо» одолело «Витебск» и заняло 3 место в турнирной таблице

Теннис. Морозова и Аояма сыграют в финале итогового турнира WTA
03 ноября 2018 20:10

Теннис. Морозова и Аояма сыграют в финале итогового турнира WTA

БК «Цмоки-Минск» уступил баскетболистам «Пармы» в Единой лиге ВТБ
03 ноября 2018 20:08

БК «Цмоки-Минск» уступил баскетболистам «Пармы» в Единой лиге ВТБ