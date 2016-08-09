«Я могу быть такой быстрой?»: пользователей соцсетей растрогало интервью китайской пловчихи в Рио

Новости Бразилии. В Сети набирает популярность интервью 20-летней китаянки.



Фу Юаньхуэй выиграла бронзу Олимпийских игр. Спортсменка думала, что преодолела дистанцию в 100 метров за 59 секунд. Когда корреспондент обрадовала ее тем, что на самом деле результат составил 58,95 секунды, девушка не смогла скрыть удивления.

Фу Юаньхуэй, китайская пловчиха:

58,95? Я могу быть такой быстрой? Я так довольна! Я выложилась по полной!



Искренность девушки впечатлила пользователей социальных сетей по всему миру. После этого интервью на аккаунт Фу в соцсети Weibo подписалось уже более трех миллионов человек.