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«Я могу быть такой быстрой?»: пользователей соцсетей растрогало интервью китайской пловчихи в Рио

09 августа 2016 18:53
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Новости Бразилии. В Сети набирает популярность интервью 20-летней китаянки.  

Фу Юаньхуэй выиграла бронзу Олимпийских игр. Спортсменка думала, что преодолела дистанцию в 100 метров за 59 секунд. Когда корреспондент обрадовала ее тем, что на самом деле результат составил 58,95 секунды, девушка не смогла скрыть удивления.  

Фу Юаньхуэй, китайская пловчиха:
58,95? Я могу быть такой быстрой? Я так довольна! Я выложилась по полной!

Искренность девушки впечатлила пользователей социальных сетей по всему миру. После этого интервью на аккаунт Фу в соцсети Weibo подписалось уже более трех миллионов человек.

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# Олимпиада 2016

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