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Он упал на колени, снял обувь и заплакал: олимпийский чемпион из Колумбии завершил карьеру

10 августа 2016 17:48
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Новости Бразилии. Ни один день на Олимпиаде в Рио не обходился без трогательных моментов. На днях, напомним, пользователей соцсетей растрогало интервью китайской пловчихи в Рио (здесь подробнее), сейчас популярность набирает история завершения карьеры Оскара Фигероа из Колумбии.

33-летний штангист выиграл золото в соревнованиях тяжелоатлетов в весовой категории до 62 кг. Спортсмен взял 142 килограмма в рывке и 176 килограммов в толчке. 

Он упал на колени, снял обувь и заплакал: олимпийский чемпион из Колумбии завершил карьеру -1



Когда стало ясно: Фигероа – олимпийский чемпион, мужчина упал на колени, снял кроссовки и расплакался. Позже в интервью спортсмен признался: эта победа очень важна для его семьи, для его страны, и эта победа станет последней в его профессиональной карьере.

Он упал на колени, снял обувь и заплакал: олимпийский чемпион из Колумбии завершил карьеру -3



Оскар Фигероа, колумбийский штангист:
Я 22 года занимаюсь этим видом спорта. Пора заканчивать, именно поэтому я снял кроссовки и тем самым дал понять, что завершаю карьеру. Все мои слезы я посвящаю всей Колумбии.

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Оскар Фигероа

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