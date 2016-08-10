Он упал на колени, снял обувь и заплакал: олимпийский чемпион из Колумбии завершил карьеру

Новости Бразилии. Ни один день на Олимпиаде в Рио не обходился без трогательных моментов. На днях, напомним, пользователей соцсетей растрогало интервью китайской пловчихи в Рио (здесь подробнее), сейчас популярность набирает история завершения карьеры Оскара Фигероа из Колумбии.



33-летний штангист выиграл золото в соревнованиях тяжелоатлетов в весовой категории до 62 кг. Спортсмен взял 142 килограмма в рывке и 176 килограммов в толчке.





Когда стало ясно: Фигероа – олимпийский чемпион, мужчина упал на колени, снял кроссовки и расплакался. Позже в интервью спортсмен признался: эта победа очень важна для его семьи, для его страны, и эта победа станет последней в его профессиональной карьере.