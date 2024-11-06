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11 сильнейший белорусских борцов отправились на турнир Александра Карелина

06 ноября 2024 19:26
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Международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» стартует 7 ноября в Омске. 12 команд, в числе которых и Беларусь, разыграют комплекты наград в формате стенка на стенку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники будут разделены на подгруппы, после состоятся стыковые схватки. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин традиционно просматривает все поединки, и это еще одна мотивация для молодых борцов. Главный тренер нашей команды Михаил Семенов сформировал состав по итогам двух международных турниров, и в списках значатся 11 парней до 17 лет, исключительно чемпионы и призеры Первенства Беларуси, а также новоиспеченный бронзовый медалист континентального форума среди школьников Кирилл Васько.

11 сильнейший белорусских борцов отправились на турнир Александра Карелина-2

Михаил Семенов, старший тренер национальной команды Беларуси по резерву:
Ребята ответственно все относятся. И если есть жажда победы, бойцовские какие-то внутренние качества... Даже пускай и технический арсенал немного хромает, что можно подтянуть, но внутренние бойцовские качества это то, что нам надо. Конечно, хотелось бы, чтобы наша команда достойно выступила. Задача выйти из группы. А дальше будем смотреть.

Сегодня наши парни отправились в Омск. Пожелаем им удачи. Победители соревнований станут известны в субботу.

# Борьба # Михаил Семенов

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