11 сильнейший белорусских борцов отправились на турнир Александра Карелина

Международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» стартует 7 ноября в Омске. 12 команд, в числе которых и Беларусь, разыграют комплекты наград в формате стенка на стенку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники будут разделены на подгруппы, после состоятся стыковые схватки. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин традиционно просматривает все поединки, и это еще одна мотивация для молодых борцов. Главный тренер нашей команды Михаил Семенов сформировал состав по итогам двух международных турниров, и в списках значатся 11 парней до 17 лет, исключительно чемпионы и призеры Первенства Беларуси, а также новоиспеченный бронзовый медалист континентального форума среди школьников Кирилл Васько.