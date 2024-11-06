Более тысячи участников из 15 стран. В Минске завершился один из самых масштабных семинаров по плаванию в СНГ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На протяжении трех дней ведущие тренеры – преподаватели со всего мира делились своим опытом и собственными практическими наработками с участниками семинара в формате лекций и мастер-классов. В числе слушателей были не только студенты БГУФК, но и действующие специалисты, которые стремятся к повышению уровня своих знаний. В контексте программы обсуждались самые актуальные вопросы: инновационные методы спортивных тренировок в плавании, система подготовки спортсменов, а также секреты достижений высоких результатов. По окончании мероприятия каждый слушатель получил именной сертификат международного образца.

Александр Осипенко, спикер (Россия): Очень много лекторов, каждый привносил свои какие-то секреты. Рассказывал, как он работает, кто-то, как строить цикл подготовки. Технические нюансы, я рассказывал, как подводить. По большому счету, мы охватили очень большой спектр разных возможностей и взаимодействий. И в целом, это большой подарок для всех зрителей, для того, чтобы понять, как работает система.

Александр Давыдов, организатор семинара:

Огромное количество людей приехало из России, Эстонии, Арабских Эмиратов. Это уже говорит о том, что это очень интересно. И для меня показатель то, что здесь сидят ребята студенты. Они активно включаются и задают вопросы, то есть это интересно не для супер опытных, но и для ребят, которые никогда тренерами не работали.

Мероприятие, традиционно, состоялось при поддержке Президентского спортивного клуба. Останавливаться на достигнутом организаторы не собираются и планируют привлекать все больше именитых лекторов и участников из разных стран.