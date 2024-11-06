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Шайба Николая Салыго попала в рейтинг лучших голов октября в МХЛ

06 ноября 2024 20:10
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Молодежная хоккейная лига представила 10 лучших голов минувшего месяца, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Шайба Николая Салыго попала в рейтинг лучших голов октября в МХЛ-1

В топ октября вошло и эффектное взятие ворот в исполнении 19 летнего форварда бобруйского «Динамо-Шинника» – Николая Салыго. Нападающий отправил шайбу в ворота «Русских Витязей» и этот гол по праву занял высокое – третье место в рейтинге. В нынешнем сезоне МХЛ Салыго набрал 24 очка, при показателе полезности +9.

# Хоккей # ХК «Динамо-Шинник»

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