Шайба Николая Салыго попала в рейтинг лучших голов октября в МХЛ

В Минске завершился один из самых масштабных семинаров по плаванию в СНГ

На протяжении трех дней ведущие тренеры – преподаватели со всего мира делились своим опытом и собственными практическими наработками с участниками семинара в формате лекций и мастер-классов. В числе слушателей были не только студенты БГУФК, но и действующие специалисты.