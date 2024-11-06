Шайба Николая Салыго попала в рейтинг лучших голов октября в МХЛ

Молодежная хоккейная лига представила 10 лучших голов минувшего месяца, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Молодежная хоккейная лига представила 10 лучших голов минувшего месяца, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В топ октября вошло и эффектное взятие ворот в исполнении 19 летнего форварда бобруйского «Динамо-Шинника» – Николая Салыго. Нападающий отправил шайбу в ворота «Русских Витязей» и этот гол по праву занял высокое – третье место в рейтинге. В нынешнем сезоне МХЛ Салыго набрал 24 очка, при показателе полезности +9.