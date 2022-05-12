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«На высшем уровне сделано». В Минске стартовали международные соревнования по велоспорту

12 мая 2022 20:02
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Новости Беларуси. В Минске стартовали открытые республиканские соревнования по велоспорту. В 2022 году форум приобрел статус международного, наравне с нашими атлетами участие в нем принимают и сильнейшие россияне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«На высшем уровне сделано». В Минске стартовали международные соревнования по велоспорту-1

Высокую планку велосипедисты задали уже в квалификации, где был обновлен рекорд Беларуси в индивидуальном преследовании. Его установил Евгений Королек. Новые контрольные цифры: 4 минуты 15 секунд и 866 тысячных.  

«На высшем уровне сделано». В Минске стартовали международные соревнования по велоспорту-4

Данное первенство – отличная возможность для атлетов не терять форму в отсутствие международных стартов. А присутствие на нем россиян значительно повышает уровень конкуренции. И наше сотрудничество на этом не закончится. Планируется, что сборная Беларуси по велоспорту  примет участие в Гран-при Москвы и Санкт-Петербурга.  

«На высшем уровне сделано». В Минске стартовали международные соревнования по велоспорту-7

Яна Тыщенко, участница турнира (Россия):  
Без стартов очень тяжело работать, у тебя всегда должна быть какая-то цель, к которой ты идешь. А когда все соревнования отменяют и тебя в принципе нигде не допускают, это как альтернативные соревнования – очень хорошо. Мне, в принципе, все понравилось, все организованно, быстро, на высшем уровне сделано.  

«На высшем уровне сделано». В Минске стартовали международные соревнования по велоспорту-10

Международные соревнования на велодроме «Минск-Арены» продолжатся до 16 мая. Всего за время турнира будет разыграно 44 комплекта наград.  

Наталья Цилинская: «Любые тренировочные процессы, циклы логично должны заканчиваться соревнованиями» (тут подробности).  

# Велосипед # Яна Тыщенко # Фотофакт

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