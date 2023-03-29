МОК рекомендовал допустить белорусов к соревнованиям с ограничениями. Вот что ответили в НОК

Новости Беларуси. Национальной олимпийский комитет Беларуси продолжит защищать своих спортсменов и не допустит их дискриминации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такова официальная позиция нашего спортивного ведомства относительно заявления МОК, который рекомендовал международным федерациям допустить нас к соревнованиям. Но с существенными ограничениями. Например, без флагов и гимнов. И только спортсменов лично, без команд.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь принял к сведению заявление Международного олимпийского комитета от 28 марта текущего года. И рассматривает его как попытку исправить дискриминационное решение прошлого года. При этом отмечаем стремление руководства МОК найти выход из сложившейся ситуации. Вместе с тем мы не согласны с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях, необоснованные ограничения в части запрета на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях, принадлежности к силовым ведомствам носят откровенно дискриминационный характер.

Ответственно заявляем, что при принятии тех или иных решений мы в первую очередь руководствуемся интересами самих спортсменов. В этой связи особое внимание будет уделено условиям участия белорусских спортсменов в международных соревнованиях, которые будут направлены международными федерациями. Мы в очередной раз призываем Международный олимпийский комитет, международные спортивные федерации, национальные олимпийские комитеты всецело следовать олимпийским принципам объединять, а не разъединять атлетов всего мира.