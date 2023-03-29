Прямой эфир

Кирилл Маскевич посетил детский спортивный лагерь «Лига храбрых»: это лучшие инвестиции в будущее, наш спорт

29 марта 2023 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжается детский спортивный тренировочный кэмп «Лига храбрых». Участие в нем принимают юные борцы со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кирилл Маскевич посетил детский спортивный лагерь «Лига храбрых»: это лучшие инвестиции в будущее, наш спорт-1

В рамках мероприятия для детей организуются мастер-классы с именитыми атлетами. Профессионалы помогают ребятам оттачивать практическое мастерство и делятся жизненным опытом. 29 марта в роли наставника выступал представитель греко-римского стиля, многократный чемпион Беларуси, обладатель Кубка мира, серебряный призер европейского и мирового форумов Кирилл Маскевич.

Кирилл Маскевич посетил детский спортивный лагерь «Лига храбрых»: это лучшие инвестиции в будущее, наш спорт-4

Кирилл Маскевич, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:
Круто отработали, очень большой отклик сегодня был по вопросам, мне было приятно тут находиться сегодня. Это очень важное дело, которое надо в массы больше и больше запускать. Это лучшие инвестиции, наверное, в будущее, в наш спорт. У меня белая зависть, что в мое время такой возможности не было, поэтому мегакруто! Федерации и Президентскому спортивному клубу огромный респект за такую движуху. Просто круто!

Кирилл Маскевич посетил детский спортивный лагерь «Лига храбрых»: это лучшие инвестиции в будущее, наш спорт-7

Ксения Дударчик, участница тренировочного лагеря «Лига храбрых»:
Все было круто, потому что он нам рассказал свой жизненный путь, рассказал, как он двигается, в каком направлении, в каком хотели его родители, в каком хотел он. И он сделал правильный выбор. Наверное, он хотел нас подтолкнуть, чтобы мы тоже делали правильный выбор. Очень заряжаемся, потому что надо всегда быть заряженным на соревнования.

Кирилл Маскевич посетил детский спортивный лагерь «Лига храбрых»: это лучшие инвестиции в будущее, наш спорт-10

Тренировочный лагерь продолжается. Впереди у ребят не только мастер-классы, но и обширная развлекательная программа. Завершится кэмп «Лига храбрых» 1 апреля.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Борьба # Кирилл Маскевич # Ксения Дударчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нужно работать». Главный тренер прокомментировал поражение Беларуси в квалификации к Евро-2024
29 марта 2023 15:34

«Нужно работать». Главный тренер прокомментировал поражение Беларуси в квалификации к Евро-2024

Сборная Беларуси принимает участие в Единой континентальной лиге по баскетболу 3х3
29 марта 2023 14:25

Сборная Беларуси принимает участие в Единой континентальной лиге по баскетболу 3х3

Резервная команда баскетбольного клуба «Минск» продолжает проигрывать в студенческой лиге РЖД
29 марта 2023 13:48

Резервная команда баскетбольного клуба «Минск» продолжает проигрывать в студенческой лиге РЖД