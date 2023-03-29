Кирилл Маскевич посетил детский спортивный лагерь «Лига храбрых»: это лучшие инвестиции в будущее, наш спорт

Новости Беларуси. В Минске продолжается детский спортивный тренировочный кэмп «Лига храбрых». Участие в нем принимают юные борцы со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках мероприятия для детей организуются мастер-классы с именитыми атлетами. Профессионалы помогают ребятам оттачивать практическое мастерство и делятся жизненным опытом. 29 марта в роли наставника выступал представитель греко-римского стиля, многократный чемпион Беларуси, обладатель Кубка мира, серебряный призер европейского и мирового форумов Кирилл Маскевич.

Кирилл Маскевич, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Круто отработали, очень большой отклик сегодня был по вопросам, мне было приятно тут находиться сегодня. Это очень важное дело, которое надо в массы больше и больше запускать. Это лучшие инвестиции, наверное, в будущее, в наш спорт. У меня белая зависть, что в мое время такой возможности не было, поэтому мегакруто! Федерации и Президентскому спортивному клубу огромный респект за такую движуху. Просто круто!

Ксения Дударчик, участница тренировочного лагеря «Лига храбрых»:

Все было круто, потому что он нам рассказал свой жизненный путь, рассказал, как он двигается, в каком направлении, в каком хотели его родители, в каком хотел он. И он сделал правильный выбор. Наверное, он хотел нас подтолкнуть, чтобы мы тоже делали правильный выбор. Очень заряжаемся, потому что надо всегда быть заряженным на соревнования.