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Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК в отношении белорусов

31 марта 2023 13:21
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Такой спорт нам не нужен. Это не спорт, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя во время Послания народу и парламенту решение Международного олимпийского комитета в отношении белорусских спортсменов.

По словам главы государства, ограничение международных спорторганизаций в отношении спортсменов из Беларуси – это не спорт, а направление политики, даже войны. Президент обратил внимание, что МОК начинает отходить от жестких требований. Он также не против, чтобы представители спорта заявили, что против войны, в том числе в Сирии и других государствах. Если там не желают, чтобы белорусы выступали под своим флагом, потерпим, сказал Лукашенко. «Хотя это мерзость. Мы это выдержим. Это надо пережить. Не парьтесь», – подытожил глава государства.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Александр Лукашенко

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