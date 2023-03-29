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Сборная Беларуси принимает участие в Единой континентальной лиге по баскетболу 3х3

29 марта 2023 14:25
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В Санкт-Петербурге начался юбилейный сезон Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3. Среди участников есть и национальная сборная нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси принимает участие в Единой континентальной лиге по баскетболу 3х3-1

В первом матче парни имели ряд возможностей, чтобы победить, но, к сожалению, проиграли – 20:22. Сильнее оказался коллектив МБА. Вечером наша дружина проведет второй поединок. В оппонентах будет «Руна».

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# Баскетбол # Фотофакт

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