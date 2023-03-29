Сборная Беларуси принимает участие в Единой континентальной лиге по баскетболу 3х3

В Санкт-Петербурге начался юбилейный сезон Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3. Среди участников есть и национальная сборная нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче парни имели ряд возможностей, чтобы победить, но, к сожалению, проиграли – 20:22. Сильнее оказался коллектив МБА. Вечером наша дружина проведет второй поединок. В оппонентах будет «Руна».