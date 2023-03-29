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«Нужно работать». Главный тренер прокомментировал поражение Беларуси в квалификации к Евро-2024

29 марта 2023 15:34
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Футбольная сборная Беларуси потерпела второе поражение в квалификационном матче чемпионата Европы – 2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нужно работать». Главный тренер прокомментировал поражение Беларуси в квалификации к Евро-2024-1

Румыны по-прежнему являются непреодолимым барьером для нашей сборной – белорусы ни разу в своей футбольной истории не смогли одержать над ними победу. На этот раз команда Георгия Кондратьева пропустила два достаточно быстрых гола – на 17-й и 19-й минутах. Владислав Морозов сократил отставание лишь на исходе встречи, на 86-й минуте. Поражение со счетом 1:2. И наша команда после двух поединков занимает последнее место в группе.

«Нужно работать». Главный тренер прокомментировал поражение Беларуси в квалификации к Евро-2024-4

Георгий Кондратьев, главный тренер футбольной сборной Беларуси:
Мы и в первом тайме, после того как пропустили два гола, хорошо заиграли. Но, конечно, такие голы легкие пропускаем, потом массу сил тратим, энергии, чтобы вернуться в игру. Хорошо, что вернулись, замены усилили игру. Через центр пробиться очень сложно. Да, мы планировали флангами играть. И, в принципе, хорошо проходили фланговые атаки. Но последние передачи не могли найти. Либо нападающий не вовремя играл, шел на опережение, либо передача не доходила от дающего. Но это все поправимо. Ребятам нужно работать. Передача последняя очень важна.

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# Футбол # Георгий Кондратьев # Владислав Морозов # Фотофакт

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