«Мой план на игру был полностью реализован». Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open

Виктория Азаренко продолжает победно шагать по австралийским кортам. Белоруска вышла в 1/16 финала Australian Open, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Азаренко продолжает победно шагать по австралийским кортам. Белоруска вышла в 1/16 финала Australian Open, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во втором круге наша спортсменка практически не заметила сопротивление представительницы Швейцарии Джил Тайхман.
Для того чтобы наглядно продемонстрировать свое превосходство, 24-й ракетке мира потребовался всего час с небольшим. Финальный счет – 6:1 6:2.
Виктория Азаренко, 24-я ракетка мира:
Это был очень хороший матч от начала и до конца. Мой план на игру был полностью реализован. Я играла в свою игру. Когда нужно было – рисковала, когда нет – просто контролировала мяч. Мне кажется, я действовала отлично в важные моменты. Когда были возможности, я ими пользовалась.
Следующей оппоненткой Азаренко будет 17-я сеяная, украинка Элина Свитолина.
Отметим, что белоруска дважды побеждала на Australian Open. Это происходило в 2012 и 2013 годах.