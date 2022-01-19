«Мой план на игру был полностью реализован». Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open

Для того чтобы наглядно продемонстрировать свое превосходство, 24-й ракетке мира потребовался всего час с небольшим. Финальный счет – 6:1 6:2.

Виктория Азаренко, 24-я ракетка мира:

Это был очень хороший матч от начала и до конца. Мой план на игру был полностью реализован. Я играла в свою игру. Когда нужно было – рисковала, когда нет – просто контролировала мяч. Мне кажется, я действовала отлично в важные моменты. Когда были возможности, я ими пользовалась.

Следующей оппоненткой Азаренко будет 17-я сеяная, украинка Элина Свитолина.