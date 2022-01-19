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«Мой план на игру был полностью реализован». Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open

19 января 2022 08:39
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Виктория Азаренко продолжает победно шагать по австралийским кортам. Белоруска вышла в 1/16 финала Australian Open, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мой план на игру был полностью реализован». Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open-1

Во втором круге наша спортсменка практически не заметила сопротивление представительницы Швейцарии Джил Тайхман.

«Мой план на игру был полностью реализован». Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open-4

Для того чтобы наглядно продемонстрировать свое превосходство, 24-й ракетке мира потребовался всего час с небольшим. Финальный счет – 6:1 6:2.  

«Мой план на игру был полностью реализован». Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open-7

Виктория Азаренко, 24-я ракетка мира:
Это был очень хороший матч от начала и до конца. Мой план на игру был полностью реализован. Я играла в свою игру. Когда нужно было – рисковала, когда нет – просто контролировала мяч. Мне кажется, я действовала отлично в важные моменты. Когда были возможности, я ими пользовалась.  

Следующей оппоненткой Азаренко будет 17-я сеяная, украинка Элина Свитолина.  

Отметим, что белоруска дважды побеждала на Australian Open. Это происходило в 2012 и 2013 годах.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Джил Тайхман # Элина Свитолина # Фотофакт

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